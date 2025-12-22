El Lobo lanzó la “Misión Navidad Tripera”

Como ya es costumbre, Gimnasia lanzó “Misión Navidad Tripera”, una iniciativa solidaria para acompañar a las familias de la región.

El club albiazul puso en marcha el proyecto solidario que tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos navideños para familias vinculadas a comedores y espacios comunitarios de la Ciudad y la Región.

La iniciativa se propone recolectar, armar y distribuir cajas de alimentos tradicionales de Navidad, destinadas a familias que asisten a comedores y merenderos que forman parte de “Proyecto Tripas” y a instituciones territoriales vinculadas a las filiales del Club.

Luego de la “LoboFeria” en el Bosque, se recibirán donaciones en la Sede Social. ¿Qué alimentos se pueden llevar? Pan dulce, garrapiñada, turrón, maní con chocolate y sidra sin alcohol.

En un contexto de crisis económica y social que impacta de manera directa en los sectores más vulnerables, Gimnasia reafirma su compromiso con el tejido social y la identidad popular.

Misión Navidad Tripera cuenta con la participación activa de socios, filiales, hinchas y comercios de cercanía, a través de donaciones de alimentos, aportes solidarios y una rifa de recaudación que permitirá costear las cajas navideñas.

El proyecto contempla un universo inicial de 500 familias y se desarrolla en distintas etapas.