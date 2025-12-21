La Fórmula 1 prepara su mayor revolución técnica para 2026

La Fórmula 1 se encamina hacia uno de los puntos de quiebre más profundos de su historia reciente. A partir de 2026, el Campeonato Mundial de la FIA pondrá en marcha un reglamento integral que modifica chasis, aerodinámica, unidades de potencia, formato de carrera y criterios de sostenibilidad, con el objetivo de ofrecer competencias más parejas, seguras y atractivas.

A diferencia de ciclos anteriores, que solían enfocarse en un solo eje, el nuevo paquete normativo actúa de manera transversal sobre todos los elementos del auto. El resultado será una generación distinta de monoplazas, diseñada desde cero para responder a las exigencias técnicas y energéticas del futuro inmediato.

Los nuevos Fórmula 1 serán más cortos, más angostos y 30 kilos más livianos, con un peso objetivo de 724 kg incluyendo neumáticos. La distancia entre ejes baja a 3.400 mm, el ancho total se reduce 100 mm y el suelo pierde 150 mm de anchura.

Según estimaciones de la FIA, los cambios reducirán la carga aerodinámica hasta un 30 % y la resistencia en alrededor del 55 %. Esto hará que los autos pierdan velocidad en curva, pero ganen aceleración a la salida.

El reglamento también redefine las unidades de potencia. Se mantendrá el motor V6 turbo híbrido de 1.6 litros, pero con una distribución energética distinta. La potencia eléctrica tendrá un rol equivalente a la del motor de combustión interna. Se elimina el MGU-H, la potencia térmica baja a unos 400 kW y la eléctrica sube hasta 350 kW, con un incremento cercano al 300 % en la capacidad de la batería.

Para Simone Resta, director técnico adjunto de Mercedes, el resultado será un escenario distinto. Las carreras en 2026 serán “impredecibles”, ya que “los pilotos usarán la energía de formas muy diferentes para atacar”.