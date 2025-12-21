Boxeo: Joshua noqueó a Paul dejándole una doble fractura

Miami fue el escenario de una noche de alto impacto mediático en la que Anthony Joshua ratificó su jerarquía al vencer por nocaut a Jake Paul. Con el respaldo de Netflix y millones de espectadores siguiendo el evento a nivel mundial, el combate se resolvió en el sexto round, cuando el ex campeón mundial de los pesos pesados impuso toda su experiencia y potencia, dejándole una doble fractura de mandíbula al youtuber.

Desde el inicio quedó en evidencia la diferencia física y boxística entre ambos, aunque el youtuber convertido en boxeador resistió más de lo que muchos pronosticaban. Paul logró mantenerse en pelea durante varios asaltos, pero a los 1:31 minutos del sexto round Joshua encontró el golpe definitivo: una derecha contundente que anuló por completo a su rival y obligó al árbitro a completar la cuenta.

“Tal vez tardó un poco más de lo esperado, pero la mano derecha terminó encontrando su destino”, reconoció el británico tras bajar del ring, satisfecho por una victoria que lo vuelve a colocar en la escena grande del boxeo internacional.

El triunfo habilita a Joshua a soñar nuevamente con una chance mundialista y a encaminarse hacia la recuperación del título que había perdido frente a Oleksandr Usyk. Del otro lado, Jake Paul aceptó la derrota con autocrítica y espíritu competitivo, pese a las consecuencias físicas del combate. “Es un gran peleador y me pateó el trasero, pero de eso se trata este deporte. Voy a volver y seguir ganando”, afirmó el estadounidense, quien sufrió una doble fractura de mandíbula.

La velada dejó en claro que, más allá del show y la exposición, la experiencia sigue marcando la diferencia arriba del ring.