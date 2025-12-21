La reivindicación de Alario, al mejor estilo Roro López

Ni el más soñador de los hinchas de Estudiantes de La Plata podía imaginar que Lucas Alario se iba a convertir en el gran héroe del encuentro por el Trofeo de Campeones, donde el equipo dirigido técnicamente por Eduardo Rodrigo Domínguez venció por 2-1 a Platense, con un doblete del artillero con pasado en River Plate.

El año del punta con el Pincha no venía siendo bueno. Un solo tanto ante Banfield a comienzos de este año, desde un tiro penal, era poco en la prestación de un atacante con un recuerdo imborrable con la casaca del Millonario, pero también con un sello en el fútbol europeo, brillando en Alemania, aunque luego estuvo con una curva descendente.

Lo cierto es que en estos 51 encuentros que jugaron los del Barba en la temporada 2025, los rendimientos del Pipa no fueron buenos, con varias lesiones que lo tuvieron a maltraer, parecía que el periplo del surgido en Colón de Santa Fe por las instalaciones del Mariano Mangano iban a quedar en el olvido, pero todo cambió en esta etapa de mata-mata.

En la final contra Racing en Santiago del Estero ingresó muy bien, no había tenido una mala actuación con Gimnasia en el Bosque y anoche en el Único de San Nicolás trajo el recuerdo de aquella tarde de finales de 2010, cuando los de Alejandro Sabella vencieron a Arsenal de Sarandí en el Centenario de Quilmes con un doblete de Hernán Rodrigo López, el uruguayo que tuvo varias complicaciones físicas, pero que ese día fue un héroe y se metió de lleno en la Familia Pincha.

Para Alario calza lo mismo, primero con ese testazo de pescador tras asistencia de Fabricio Pérez y luego el tiro de esquina que supo capturar con pierna derecha para vencer al arquero del Calamar, en una noche que seguramente guardará para siempre en su corazón y que le da mucha esperanza pensando en el 2026.

El delantero tiene contrato con el León hasta finales de 2026, y aunque todo parecía indicar que se iba a buscar una rescisión en este final de año, estas buenas prestaciones y goles de confianza le permiten soñar con continuar defendiendo la roja y blanca siendo el principal recambio de Guido Marcelo Carrillo.