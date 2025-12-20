Julio Alak celebró el título de Estudiantes: “La Plata es nuevamente la capital del fútbol argentino”





La ciudad de La Plata volvió a vestirse de fiesta tras una nueva consagración de Estudiantes, que se quedó con el Trofeo de Campeones del fútbol argentino luego de vencer por 2 a 1 a Platense y coronar un año brillante en la competencia local.

El intendente platense, Julio Alak, celebró el logro del conjunto albirrojo y destacó la importancia del título tanto para la ciudad como para la rica historia del club. A través de sus redes sociales, afirmó que “La Plata es nuevamente la capital del fútbol argentino” y resaltó la jerarquía de una institución centenaria que continúa ampliando su legado con títulos y actuaciones destacadas.

Además, Alak felicitó a los jugadores, al cuerpo técnico, a los dirigentes y a los miles de hinchas que acompañan a Estudiantes en todo el país, subrayando el orgullo que genera esta nueva conquista deportiva.

Como parte de los festejos, el Palacio Municipal de La Plata se iluminó de rojo y blanco en un gesto simbólico que reflejó la alegría y el reconocimiento de toda la ciudad hacia el flamante campeón.