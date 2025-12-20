Fausto Vera es el primer refuerzo de River

Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad y Marcelo Gallardo ya tiene un lindo regalo que Papá Noel le dejó por anticipado debajo del arbolito. A horas de comenzar la pretemporada en el Camp, uno de los principales pedidos del DT se hizo realidad: después de llegar a un acuerdo con Atlético Mineiro, Fausto Vera firmó su contrato por un año y fue presentado oficialmente por River como el primer refuerzo del mercado de pases. “Hola a todos, les habla Fausto. Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina”, dijo en las redes oficiales del CARP.

Con el acuerdo sellado, el fichaje de Vera se hizo a cambio de un préstamo con cargo (500 mil dólares) por un año y una opción de u$s 4,5 millones. Una operatoria que terminó de cerrarse luego de que el propio jugador eligiera la opción por encima de la de Tigres de Monterrey: a igualdad de propuestas, el ex Argentinos eligió volver a Buenos Aires.