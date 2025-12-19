Viaje, equipo y final: Estudiantes va rumbo a San Nicolás por la última estrella del año

Estudiantes ya dejó atrás los festejos y se metió de lleno en modo final. Mañana, desde las 18, enfrentará a Platense por el Trofeo de Campeones en el Estadio Único de San Nicolás, con el objetivo de defender el título y sumar una nueva consagración que corone un 2025 intenso y exitoso.

La semana en City Bell estuvo marcada por el trabajo físico y las decisiones finas. El saldo que dejó la final del Clausura obligó al cuerpo técnico a administrar cargas y seguir de cerca a varios futbolistas. La baja confirmada es la de Santiago Arzamendia, quien sufrió una grave lesión en la rodilla derecha —rotura del ligamento cruzado anterior, colateral interno y menisco— y quedó descartado para la definición. Un golpe duro en lo deportivo, aunque el grupo respondió con carácter.

Las buenas noticias llegaron con Guido Carrillo y Santiago Núñez, que habían terminado con molestias pero evolucionaron bien y estarán disponibles. El caso a seguir es el de Tiago Palacios: pidió el cambio por una contractura en el recto y, aunque no hubo parte médico oficial, todo indica que sufrió un desgarro. Evolucionó de manera positiva durante la semana, pero su presencia ante el Calamar aparece complicada. “Ojalá llegue al sábado”, había dicho el propio jugador tras el título.

Con ese panorama, Domínguez empezó a mostrar cartas en los entrenamientos del Mariano Mangano. Gastón Benedetti se perfila para ocupar el lateral izquierdo en lugar de Arzamendia, mientras que Joaquín Tobio Burgos ganó terreno en ofensiva para acompañar a Carrillo y Edwuin Cetré. La base del equipo sería la misma que inició ante Racing, con algunos futbolistas todavía sintiendo el desgaste de una final que se estiró al límite.

La formación que hoy ronda en la cabeza del DT es: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

La agenda también suma particularidades. El plantel entrenará hoy por la mañana en City Bell y, por la tarde, emprenderá viaje rumbo a Ramallo, sede inédita elegida para la concentración. La delegación completa hará noche en el Hotel Howard Johnson y el sábado partirá hacia San Nicolás para disputar la final.

Con un último entrenamiento por delante, decisiones por tomar y la ambición intacta, Estudiantes se prepara para el cierre del año. Es el partido número 51 de la temporada y una nueva chance de escribir historia. El Pincha va por otra estrella.