PSG venció a Flamengo por penales y conquistó la Copa Intercontinental

El Paris Saint-Germain escribió una página histórica en 2025 al consagrarse campeón de la Copa Intercontinental tras derrotar a Flamengo en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue. Bajo la conducción de Luis Enrique, el conjunto francés dejó atrás años de frustraciones y alcanzó la ansiada coronación mundial.

La final, disputada en Qatar, fue mucho más pareja que la reciente definición de la Champions League, donde el PSG había goleado al Inter. En esta ocasión, el equipo brasileño propuso un partido intenso, con presión alta y marcas constantes sobre Khvicha Kvaratskhelia, principal arma ofensiva parisina ante la ausencia inicial de Ousmane Dembélé.

Flamengo logró sostener su plan durante gran parte del primer tiempo. Incluso, tras un gol anulado a Fabián Ruiz por el VAR, el Mengão ganó confianza y adelantó líneas. Sin embargo, a los 38 minutos llegó la apertura del marcador: Désiré Doué desbordó por derecha, envió un centro bajo y, tras una respuesta defectuosa de Agustín Rossi, Kvaratskhelia empujó la pelota para el 1-0.

En el complemento, el dominio francés se diluyó y el conjunto carioca comenzó a crecer. Una infracción de Marquinhos sobre Giorgian De Arrascaeta derivó en penal, que Jorginho transformó en el empate. El resultado no se modificó ni en el tiempo extra, pese al ingreso de Dembélé y los intentos finales del PSG, bien contenidos por una sólida defensa encabezada por Léo Ortiz.

La definición desde los 12 pasos tuvo un protagonista excluyente: Matvey Safonov. El arquero ruso atajó cuatro penales consecutivos y selló la consagración del PSG, logrando una actuación decisiva en el momento más importante.

El título representó una revancha para el club francés, que había caído en el último Mundial de Clubes ante Chelsea. En una temporada inolvidable, el PSG cerró 2025 con la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.