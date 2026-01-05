Acuerdo con Max y esperan avances por Auzmendi y Alcaraz

La comisión directiva de Gimnasia anunció la continuidad con una renovación del contrato de Augusto Max y se confirmaron contactos con el representante del delantero Carlos Alcaraz, actualmente en el Everton de Inglaterra, pero la situación no es para nada sencilla.

Algo parecido ocurre con otro delantero como Agustín Auzmendi, quien descendió con Godoy Cruz y por quien su representante está intentando ubicarlo en algún club de primera.