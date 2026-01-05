En Gimnasia Anacleto presenta a Miramón y los jugadores se ponen como meta ganar el clásico del “carnaval”

Gimnasia buscará dar el gran golpe en el inicio de la primera semana completa del año 2026 presentando la contratación de Juan Ignacio Miramón en la sede de calle 4.

El jugador fue convocado anoche para presentarse hoy a media mañana en el Polideportivo, en donde se buscarán ultimar los detalles y firmar el acuerdo que lo ligará, en principio, hasta diciembre de este año a préstamo.

Mientras tanto, el plantel de Gimnasia iniciará hoy la semana más fuerte de la preparación de la puesta a punto que contemplará tres entrenamientos en doble turno, concentraciones y un posible amistoso el sábado.

El objetivo principal para varios futbolistas que formaron parte del partido del pasado 8 de diciembre en el Bosque es poder ganar el clásico en la quinta fecha del torneo Apertura que arrancará el 25 de enero. Por cuestiones de organización y calendario, ese partido se jugará entre el 14 y el 15 de febrero, días antes del carnaval.

De acuerdo a lo previsto, ya en la tercera fecha se adelantarán los partidos que se jugarían entre semana, por lo que la programación de la quinta jornada del campeonato quedaría establecida para el domingo 15 de febrero. Prácticamente a la vuelta de la esquina.

Para ese partido el Lobo podrá contra con Ignacio Fernández y los jugadores que se vayan sumando como el mencionado Miramón. Pero al mismo tiempo representará una revancha deportiva para otros como Marcelo Torres, el Mono Insfrán o los defensores que se pusieron el equipo al hombro en el último encuentro contra el Pincha.

Para llegar de la mejor manera a ese partido, Fernando Zaniratto quería jugar el primer amistoso contra San Lorenzo que estará realizando la preparación en un hotel de 44 y 158 de La Plata. Pero los jugadores de El Ciclón no se pusieron de acuerdo debido a la delicada situación institución que atraviesa el club y que arrojó retrasados e inhibiciones y los intermediarios que estaban tratando de organizar este encuentro fracasaron en su intención de enfrentar a los equipos en Estancia Chica.

Se internan en Estancia Chica

Los jugadores del Lobo comenzarán hoy una semana en la que habrá concentraciones y dobles turnos de trabajos en Estancia Chica.

Hoy el primer entrenamiento comenzará a las 9 y habrá otra práctica a la tarde antes de que los futbolistas se queden a dormir en el predio.

La modalidad se repetirá mañana y recién el miércoles habrá un solo entrenamiento por la mañana.

El jueves otra vez habrá doble turno y concentración y el viernes solamente se entrenará por la mañana a la espera del amistoso del sábado.