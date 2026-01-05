Los studes “El Gruñón” y “El Barrial” mantienen viva la llama del turf local

Por Galopón

El final del año mirando la tabla de posiciones de caballerizas ganadoras, la misma la encabeza “El Pauli” de Azul que cuenta con una cuadra de ejemplares entrenados en San Isidro por Marcelo Sueldo, de aquellos que “si no ganan… empatan” y en el segundo lugar aparece “El Gruñón”, stud donde todo se hace a pulmón y quizás, donde no sobran caballos de linajudas corrientes sanguíneas pero lo que no falta es una profunda contracción al trabajo, convicción en lo que se hace y mucha pasión por la actividad turfística. Y enseguida, empatando el tercer lugar, se muestra el stud “El Barrial” (de Río IV) con una formidable perfomance de sesenta carreras corridas con 17 victorias, doce segundos puestos y once terceros; y tan solo ocho veces los ejemplares que defienden sus colores quedaron fuera del marcador rentado.

¿Por qué hacemos hincapié en estas dos caballerizas? Porque ambas están bajo la tutela de Marcelo Tula Ruiz que cuenta con un equipo de trabajo encabezado por el cuidador Luis Chito Domínguez y el jockey Lautaro Balmaceda como principales patas donde descansa todo un esfuerzo mancomunado donde nada queda librado al azar.

“El Gruñón” es propiedad del nombrado Marcelo Tula Ruiz con una experiencia de años ligados a la actividad, que llevó a que Fabio Hernán Mentucci propietario del stud “El Barrial” con asiento en la localidad cordobesa de Achiras, le confiara una veintena de ejemplares para que entrenara en este medio logrando reiterados triunfos jerárquicos con Che Banquero, Empress Life o la “eterna” y rendidora Illa Alegre con tres triunfos clásicos en la últimas temporada, que a mediados de diciembre se retiró de las pistas con destino de yegua madre.

Por su parte, “El Gruñón” tuvo –y tiene- en Calle de Tierra como la estrella del stud, dueño de una corta pero exitosa campaña, como que disputó nueve carreras –todas de corte jerárquico- obteniendo cinco victorias y dos segundos puestos, siendo la primera descendiente de Strategos en consagrarse ganadora. Otro que sumó para la causa fue el veloz y clásico Le Massif.