El Aston Villa de Dibu Martínez sueña con dar pelea en la Premier League

Aunque la derrota contra Arsenal fue un duro cachetazo en el sueño de pelear por el título, Aston Villa mostró síntomas de recuperación inmediatos para sostenerse en la parte alta de la Premier League. Los Villanos vencieron en el Villa Park 3-1 al Nottingham Forest por la 20ª jornada del certamen inglés y quedaron muy cerca de la cima. Aunque sufrió un tanto y no logró firmar a su quinta valla invicta en la actual Premier, Dibu tuvo algunas intervenciones importantes para llevar tranquilidad a los suyos. El arquero argentino protagonizó una curiosa acción antes del cuarto de hora con el partido igualado sin goles: un envío largo dejaba solo a Igor Jesús, pero Martínez salió afuera del área y despejó con el hombro, a pesar de que la maniobra sería luego anulada por offside.