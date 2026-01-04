Así será el 2026 de Messi: el camino de Leo entre la Selección Argentina y el Inter Miami

La vida deportiva de Lionel Messi es de película. Y si el 2025 sirvió para guardar para siempre en el pecho el cariño del público en el Monumental –por su último partido oficial en el país- y le permitió alzar el primer título en la MLS, seguramente 2026 brindará capítulos imborrables en la carrera del rosarino.

Y será , ni más ni menos, el año de su sexto Mundial la tierra que ahora lo cobija. También el de una nueva Finalissima con la Selección Argentina y el de múltiples competencias con Inter Miami, que además inaugurará su nuevo estadio.

Tras haber llevado a Inter Miami a lo más alto en 2025, el club de David Beckham ya se relame por la cuenta regresiva para la inauguración del Miami Freedom Park.

El nuevo hogar de las Garzas no será simplemente un recinto deportivo, sino el centro de un ambicioso proyecto urbanístico valuado en alrededor de 1.000 millones de dólares. Ubicado estratégicamente junto al Aeropuerto Internacional de Miami, el Miami Freedom Park contará con una capacidad para 25.000 espectadores y un diseño de vanguardia que incluye la cubierta de membrana ligera más grande de la MLS, para proteger a los aficionados del calor y la lluvia.

Su inauguración está prevista para el 4 de abril de 2026, frente a Austin FC, en el primer partido como local de Inter en el calendario de la MLS. El nuevo estadio es, en cierto modo, el monumento definitivo del “Efecto Messi” en el fútbol estadounidense.

Antes de sumergirse en la fiebre mundialista, el mes de marzo regalará un duelo de antología para Messi y toda la Selección. El 27 de marzo, Argentina y España se verán las caras en Catar para disputar la Finalissima, el torneo que pone frente a frente a los campeones de América y Europa, y en el cual la celeste y blanca defiende el título.

En las semanas donde cumplirá 39 años, el plato fuerte para la Pulga llegará en junio, durante el Mundial que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

Como cabeza del Grupo J, en el primer torneo con 48 países, la Scaloneta iniciará el camino mundialista con la enorme ilusión de revalidar el título obtenido en Catar 2022.

Como siempre, Leo hablará en la cancha. Y ahí, sobre el césped, suele expresar su mejor lenguaje. Ese que muchas veces nos deja sin palabras. Ese con el cual los demás tratamos de comprender y disfrutar su vigencia y su legado.