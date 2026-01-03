Arrancó el 2026, se mueve el mercado y Domínguez va por su nueve

El año nuevo encuentra a Estudiantes de La Plata con la tranquilidad del deber cumplido y la urgencia del futuro inmediato. Tras conquistar los dos últimos títulos del fútbol argentino, el Pincha volverá al trabajo este miércoles 7 de enero en el Country Club de City Bell, con la mira puesta en un calendario que no da respiro. El debut oficial será el lunes 19 ante Ituzaingó por Copa Argentina y, apenas una semana después, comenzará el Torneo Apertura. En el medio, apenas 12 días de preparación.

Con Eduardo Domínguez confirmado en el cargo y con contrato renovado, el foco pasa ahora al armado del plantel. La dirigencia y el cuerpo técnico saben que el equipo no estará cerrado para el inicio de la competencia, pero la intención es avanzar rápido para que la base quede definida antes de que termine enero.

El mercado, como era previsible, viene con más movimientos de salida que de llegada. La venta de Cristian Medina ya es un hecho y otros nombres aparecen en la órbita de posibles transferencias, como Santiago Ascacíbar y Tiago Palacios, aunque por ahora sin ofertas formales. Quien sí podría salir en el corto plazo es Román Gómez, con charlas avanzadas con Bahía de Brasil. También hay casos de futbolistas que perdieron terreno y podrían emigrar para descomprimir el plantel.

En ese contexto, hay una decisión tomada: Lucas Alario no continuará en el club. Más allá de su aporte en la final del Trofeo de Campeones, el ciclo del delantero está terminado y Estudiantes saldrá al mercado en busca de un reemplazo de peso para acompañar a Guido Carrillo.

Ahí aparece un nombre que seduce en City Bell: Javier Correa. El delantero, con pasado reciente en el club y actualidad en el fútbol chileno, es una de las opciones que maneja Domínguez para reforzar el ataque. Conoce la casa, no necesita adaptación y encaja en el perfil que busca el DT para un equipo que deberá competir en varios frentes.

También hay otros apellidos en carpeta, como el de Zaid Romero, con chances de regresar a préstamo desde Europa, en una apuesta por reforzar una defensa que podría sufrir bajas.

Así, entre la vuelta al trabajo, un calendario apretado y un mercado que promete movimiento, Estudiantes empieza a escribir el 2026. Con Domínguez al mando, objetivos claros y la necesidad de acertar en los refuerzos, el Pincha ya dejó atrás la celebración y volvió a ponerse el overol. El desafío, otra vez, está en marcha.