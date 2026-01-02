City Bell espera: Domínguez busca respuestas ofensivas para el nuevo año

Estudiantes transita los últimos días de receso con la cabeza puesta en lo que viene. Tras un 2025 inolvidable, coronado con el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, el plantel volverá a reunirse en el Country Club de City Bell para iniciar la pretemporada y dar comienzo a un año que promete exigencias máximas en todos los frentes.

La planificación ya está en marcha y tiene un punto de partida claro: sostener la competitividad sin desordenar la economía. En City Bell saben que el 2026 llegará con triple competencia y que el desafío será reacomodar las finanzas sin desarmar una base que viene de ganar. En ese contexto, Eduardo Domínguez trabaja junto a la dirigencia en un mercado de pases quirúrgico, con prioridades bien marcadas.

Uno de los focos principales está puesto en la ofensiva. El cuerpo técnico pretende sumar una alternativa para Guido Carrillo, un delantero que pueda convivir con el atacante nacido en Magdalena o asumir el rol de referencia en soledad, según el desarrollo de los partidos. Por ahora no hay nombres propios sobre la mesa, pero sí un perfil definido: un punta funcional, de bajo costo y con capacidad para aportar goles.

En ese sentido, todo indica que Lucas Alario no continuará en el club. Más allá de los dos goles decisivos ante Platense que le dieron al Pincha el Trofeo de Campeones, su 2025 fue flojo y no logró consolidarse como solución ofensiva. Los números reflejan una realidad que preocupa: entre Carrillo y Alario, Estudiantes apenas celebró nueve goles en todo el año, una cifra baja para delanteros de su jerarquía.

Esa falta de gol fue compensada por otros nombres. Santiago Ascacíbar, Edwuin Cetré y Tiago Palacios asumieron responsabilidades ofensivas y sostuvieron al equipo en momentos clave. Sin embargo, varios de esos futbolistas aparecen en el radar del mercado y podrían emigrar, lo que obliga a repensar el armado del plantel.

Con el regreso al trabajo cada vez más cerca, Estudiantes se prepara para iniciar un nuevo ciclo. City Bell volverá a ser el punto de encuentro de un grupo que ya sabe lo que es competir y ganar, pero que ahora deberá reinventarse para seguir en lo más alto. El objetivo está claro: comenzar el 2026 con bases firmes, decisiones inteligentes y la ilusión intacta de volver a pelear en todos los frentes.