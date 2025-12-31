Boca pone primera en la pretemporada sin caras nuevas

Aunque el plantel de a poco inició una reducción interna, con las salidas de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, sumado a que Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán considerados en la próxima temporada, por ahora no se vio un efecto proporcional en las llegadas.

Salvo que se destrabe rápidamente la situación de Hinestroza -algo que a esta hora parece complejo-, Úbeda iniciará la puesta a punto en Boca Predio sin caras nuevas, pensando en el debut ante Deportivo Riestra del fin de semana del 25 de enero.

Claro, eso no quita que los habrá en el corto plazo, comenzando por el colombiano y siguiendo por la intención de contratar a Gastón Hernández y dos delanteros. Sin embargo, el plan perfecto que siempre desea todo cuerpo técnico, de tener desde el Día 1 a las incorporaciones para que se ajusten a los métodos de trabajo y se adapten lo antes posible, no podrá ser.

Además, durante la etapa preparatoria se podrían confirmar algunos amistosos y una de las ideas de la dirigencia es que puedan disputarse en La Bombonera, con el fin de que tengan acceso los socios y socias que habitualmente no pueden ir a los partidos de Boca por no cumplir el filtro. La búsqueda es que, al menos para ese entonces, ya se hayan confirmado algunos refuerzos.