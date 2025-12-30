Verón y Zico, un cruce de leyendas entre fútbol, amistad y vino

En medio del cierre de una temporada intensa y gloriosa para Estudiantes, Juan Sebastián Verón se permitió una pausa especial y cargada de simbolismo. El presidente del Pincha compartió un encuentro con Zico, uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol brasileño, en una jornada que combinó pelota, recuerdos y un brindis muy particular.

La primera imagen del reencuentro se dio este sábado, cuando Verón participó del tradicional partido a beneficio que organiza Zico para cerrar la temporada en Brasil. Allí, la Bruja le entregó una botella de la bodega Brujitas, que lanzó una edición especial en homenaje al histórico exfutbolista del Flamengo y la selección brasileña. Un gesto que unió dos trayectorias marcadas por el talento y el liderazgo dentro de la cancha.

Más tarde, el propio Verón compartió una postal distendida junto a Junior Coimbra, hijo de Zico, y el empresario Luis Oliver. Con el mar de fondo, el diálogo fue puro fútbol. “Con la selección y con el equipo”, respondió la Bruja ante una consulta de la leyenda brasileña, en un intercambio que mezcló presente, pasado y pasión.

Un encuentro simple, pero potente, entre dos apellidos que dejaron huella en la historia del juego.