Primeros movimientos en City Bell: el Pincha empieza a jugar en el mercado

Estudiantes empezó a mover fichas en el mercado de pases y volvió a posar los ojos sobre un nombre conocido: Zaid Romero. El defensor central, que fue campeón con la camiseta albirroja y dejó una muy buena imagen en su paso por el club, aparece nuevamente en el radar ante su falta de continuidad en el Club Brugge.

Desde la Secretaría Técnica retomaron contactos para analizar un posible regreso a préstamo. No es la primera vez que su nombre surge en City Bell, ya que en mercados anteriores también se había evaluado la chance de repatriarlo. El poco rodaje en el fútbol belga volvió a abrir una puerta que en La Plata miran con atención.

Por ahora no hubo oferta formal. La idea de la dirigencia es avanzar con cautela, desprenderse primero de algún futbolista y, recién ahí, realizar una propuesta concreta. La predisposición inicial es buena, pero la negociación no será sencilla. Mientras tanto, el Pincha empieza a armar el rompecabezas de un 2026 exigente.