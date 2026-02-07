Se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 tuvieron su ceremonia inaugural este viernes en el estadio San Siro, más allá de que la actividad deportiva había comenzado días antes. El histórico recinto italiano fue escenario de un espectáculo con figuras internacionales que marcó el inicio simbólico de una competencia que se extenderá hasta el 22 de febrero. La cantante Laura Pausini interpretó el himno nacional italiano en uno de los momentos más emotivos de la noche, acompañada por artistas de renombre como Andrea Bocelli y Mariah Carey.

La apertura giró en torno al concepto “Armonía”, una propuesta que buscó unir música, deporte, innovación y emoción. Debido a la distribución geográfica de las sedes —repartidas entre Milán y Cortina d’Ampezzo en una amplia región—, la organización optó por un formato descentralizado que permitió la participación de atletas que debían competir al día siguiente en escenarios lejanos.

La delegación argentina fue una de las primeras en desfilar, con Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi como abanderados. El equipo nacional competirá en esquí alpino, esquí de fondo y luge. Dal Farra afrontará sus segundos Juegos Olímpicos tras Beijing 2022 y estará acompañado por Mateo Sauma, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz en el esquí de fondo.

En esquí alpino, Baruzzi lidera un equipo que también integran Nicole Begue y Tiziano Gravier, destacado en el circuito sudamericano. En tanto, Verónica Ravenna será la atleta argentina con mayor experiencia, con su tercera participación olímpica en luge, disciplina en la que los competidores alcanzan velocidades superiores a los 150 km/h. La delegación nacional formará parte de un evento que reúne a más de 3.500 atletas de 93 países.