Rompecabezas en el fondo: Domínguez prueba variantes sin Núñez

Estudiantes volvió a entrenarse este miércoles en City Bell con la cabeza puesta en el cruce del lunes ante Deportivo Riestra, pero con una ausencia que obliga a mover fichas: la expulsión de Santiago Núñez dejó a Eduardo Domínguez sin una pieza clave en la zaga. La práctica sirvió para empezar a perfilar alternativas y el DT ya ensaya reemplazos. El nombre que hoy pica en punta es Tomás Palacios. El defensor, que debutó ante Defensa y Justicia, dejó buenas señales en sus primeros minutos y ganó terreno en la consideración del cuerpo técnico. Su perfil encaja en la idea de sostener orden y agresividad defensiva, dos aspectos que el entrenador considera prioritarios en este arranque. Detrás aparecen Facundo Rodríguez y Valente Pierani como opciones de recambio, mientras que Ramiro Funes Mori, aunque integra el plantel, sigue lejos de la rotación. Con varios días por delante, Domínguez ajustará detalles, pero el Pincha ya empezó a rearmar su defensa para no perder solidez en UNO.