Central Córdoba y Unión abrieron el telón de la fecha 4

Central Córdoba se adjudicó este viernes por la noche una importante y merecida victoria, por 1 a 0 ante Unión de Santa Fe, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Fue por el cuarto compromiso de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El equipo de Lucas Pusineri no solo logró su primera victoria en el campeonato, sino que el de Michael Santos también fue el primer gol del combinado albinegro en estas cuatro fechas. Por su parte, el Tatengue volvió a tropezar luego de haber goleado la jornada pasada a Gimnasia de Mendoza.

No hubo grandes chances de gol en el primer tiempo, de ninguno de los dos equipos, aunque el elenco santiagueño supo incomodar mucho más a los santafecinos que a la inversa. Si bien la defensa de los de Leonardo Madelón estuvo mayoritariamente firme, por momentos se vio vulnerable ante los ataques del local.