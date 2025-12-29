Estudiantes confirmó la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

Después de varios días de negociaciones, Estudiantes de La Plata hizo oficial la renovación del contrato de Eduardo Domínguez como director técnico por dos años más. La noticia, largamente esperada por los hinchas, fue confirmada este lunes a través de los canales oficiales del club.

La jornada fue de definiciones en el mundo Pincha. Primero, una serie de mensajes sugestivos en redes sociales anticiparon el anuncio y, finalmente, un emotivo video terminó de sellar la continuidad del “Barba” al frente del primer equipo. “Tenemos un largo camino por seguir recorriendo”, fue la frase que marcó el cierre y despejó cualquier duda.

Junto a las imágenes, el club acompañó la renovación con un mensaje especial que resume el ciclo de Domínguez en el banco albirrojo:“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo”.

De esta manera, Estudiantes asegura la continuidad de un proyecto deportivo exitoso, con varios objetivos importantes por delante tanto a nivel local como internacional, y ratifica la confianza en un entrenador que dejó una huella profunda en la historia reciente de la institución.