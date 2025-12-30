Domínguez sigue: Estudiantes asegura el timón y empieza a jugar el 2026

Estudiantes entra en una nueva etapa con una certeza que ordena todo: Eduardo Domínguez continuará como entrenador. Luego de un año atravesado por altibajos, cuestionamientos internos y una explosiva conferencia de prensa que sonó a despedida, el Barba quedó a una firma de extender su contrato por dos temporadas más, hasta diciembre de 2027. El anuncio oficial es inminente y responde a una lógica simple: los resultados mandan.

El quiebre fue claro. Tras la derrota con Argentinos Juniors en el cierre de la fase regular del Clausura, Domínguez quedó contra las cuerdas. Sin embargo, el equipo reaccionó, encadenó cinco triunfos consecutivos y levantó dos trofeos en cuestión de días. La Copa del Clausura y el Trofeo de Campeones cambiaron el escenario y volvieron inevitable la continuidad de un DT que ya es parte de la historia grande del club.

Las negociaciones no fueron sencillas. Hubo diferencias económicas, pedidos de mayor respaldo y la necesidad de incluir una cláusula que contemple una eventual interrupción del contrato, a raíz de lo vivido durante 2025. Con el correr de las semanas, el diálogo se volvió más fluido y las partes cedieron posiciones. La clave estuvo en el trabajo de Marcos Angeleri, quien fue determinante en el ida y vuelta con el entrenador y sostuvo el puente cuando el acuerdo parecía trabarse.

También tuvieron peso Agustín Alayes y Juan Sebastián Verón, alineados en la idea de darle continuidad a un proyecto que volvió a poner a Estudiantes en lo más alto. La dirigencia entiende que sostener al DT es el primer paso para encarar un 2026 cargado de objetivos: Copa Libertadores, Supercopas y competencia internacional.

Las señales públicas acompañaron el cierre. Un sugestivo tuit desde las redes oficiales del club enumeró los objetivos logrados y los que se vienen, con una pregunta final que encendió la ilusión del hincha: “¿Falta anunciar algo?”. El mensaje fue leído como lo que era: una antesala del acuerdo.

Con la renovación encaminada, Domínguez ya tiene fecha para iniciar su cuarto año al frente del Pincha. El 7 de enero se reencontrará con el plantel en City Bell para dar inicio a la pretemporada. A partir de allí comenzará otro capítulo: definir el plantel, consensuar refuerzos y resolver salidas en un mercado de pases que será clave.

Después de tanta especulación, Estudiantes encontró estabilidad. Domínguez sigue, el proyecto continúa y el 2026 empieza a tomar forma. Con el DT asegurado, el Pincha vuelve a pararse firme para lo que viene.