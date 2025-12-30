River busca a un tricampeón de América

River sigue en la búsqueda de un lateral izquierdo y se conoció que realizó una oferta por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, aunque sin mucho rodaje durante la campaña.

Tras intentos y averiguaciones por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, ahora el Millonario puso sus ojos en el marcador de punta uruguayo de 28 años, que se encuentra en la escuadra de Río de Janeiro desde principios de 2024 y perdió mucho terreno en la última temporada bajo el mando de Filipe Luis.

El Millonario propuso un préstamo por un año y con opción de compra por el jugador surgido de las divisiones inferiores de Nacional, aunque la sensación es que no será sencillo conseguir que deje la entidad carioca.

Pese a que tan solo disputó 10 juegos en todo 2025 y que el deseo del jugador es dejar el club, el Fla no planea facilitar su éxodo pese a que no se trata de un jugador crucial dentro de su armado, al contar con Alex Sandro y Ayrton Lucas por encima suyo en la consideración.

Viña se consagró en tres oportunidades campeón de la Copa Libertadores, debido a que también se coronó dos veces cuando jugaba en Palmeiras, también de Brasil.

Si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos más altos de River dentro de un 2025 para el olvido, la falta de profundidad en ese sector y la posibilidad de no poder contar con el Huevo por lesión o suspensión, hizo que el lateral izquierdo sea uno de los puestos donde el Millonario se quiere reforzar en este mercado de pases.

Gallardo, además, decidió no contar con Milton Casco, quien dejó el club tras más de 10 años y se espera que se una en calidad de jugador libre a Atlético Nacional.