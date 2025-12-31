Más salidas que llegadas: el Pincha empieza a mover el mercado

El mercado de pases de Estudiantes de La Plata comenzó con más interrogantes que certezas. Con la continuidad de Eduardo Domínguez confirmada y a la espera de la planificación definitiva para el 2026, el Pincha observa cómo varios futbolistas empiezan a despertar interés y podrían dejar el club.

Uno de los nombres más buscados es el de Santiago Ascacíbar, a quien se suman Cristian Medina y Gabriel Neves. El volante uruguayo tuvo un paso con altibajos: mostró buenas condiciones, pero perdió terreno en la consideración del DT y no vería con malos ojos un cambio de aire.

En ese contexto, desde México surgió un interés concreto. Pachuca y León, ambos pertenecientes al Grupo Pachuca, siguen de cerca a Neves y podrían avanzar con una oferta formal en los próximos días.

Neves llegó en julio de 2024 y fue parte de los títulos recientes: dos Trofeos de Campeones y el Clausura 2025. Disputó 43 partidos, con dos goles y dos asistencias. Mientras tanto, Estudiantes empieza a definir su mapa de salidas antes de pensar en refuerzos.