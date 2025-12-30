Con el tradicional Clásico “Clausura” se cierra la temporada 2025 de turf

POR GALOPÓN

Esta tarde abrirá -por última vez en el año- sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo megaprograma de diecisiete carreras, entre las 13.30 y las 21.30 En el tradicional Clásico “Clausura” (G III-2.000 mts.), confiamos en Sono Perfetto porque todavía tenemos en nuestras retinas el gran trabajo que realizó durante el desarrollo del Gran Premio “Dardo Rocha” ( G I-2.400 mts) que lo tuvo como protagonista desde el pique hasta la entrada al derecho, haciendo todo el gasto, para luego caer con todo los honores ante The Gladiator’s Hat, que luego sería placé en el Gran Premio “Carlos Pellegrini”. Potrillo de neto corte clásico, venía de alzarse con el Clásico “Provincia de Buenos Aires” consagrándose como el mejor 3 años de la temporada en esta pista. Tiene una sola marcha y es de jugarse desde el vamos con el fin de unir extremos. Seguramente esta tarde aplicará la misma receta, favorecido por la ventaja en kilos que recibe de los caballos maduros.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el noveno turno de la programación, con un lote de doce reconocidos fondistas, dispuestos a llevarse los $5.275.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Sono Perfetto, es imposible soslayar las posibilidades que le caben a dos o tres contrincantes, tal el caso de Rumor de Fuego que a pesar de entrenar en San Isidro la mayor parte de su campaña la desarrollo en este hipódromo donde obtuvo sus mejores resultados. Venía de una ausencia de las pistas de seis meses para reprisar el mes pasado en un Handicap norteño que le sirvió para “estirar músculos” con miras a este compromiso. También acude al convite con mucha chance Hit Colchonero que termina de imponerse en un cotejo en este tiro, consolidándose como fondista.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego, señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 1 – 10 – 9 (3-4))

2da.) 11 – 7 – 5 (4)

3ra.) 3 – 7 - 8

4ta.) 4 – 8 – 2 (10)

5ta.) 1 – 10 – 3 ( 4-6-8)

6ta.) 1 – 9 – 6

7ma.) 7 – 2 – 5 (6)

8va.) 9 – 10 – 11 9 - 1

9na.) 7 – 3 - 4

10a.) 8 – 13 – 9

11a.) 8 - 9 – 2 - 5

12a.) 9 – 2 – 8

13a.) 9 – 7 – 1 - 8

14a.) 12 – 6 – 4

15a.) 10 – 11 – 9 - 13

16a.) 8 – 4 – 11

17a.) 14 - 4 – 1 - 3