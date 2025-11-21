Pasó la fiesta del “Dardo Rocha” y el espectáculo debe continuar

POR GALOPÓN

Aún no se acallaron las voces por la gran fiesta del turf platense del pasado miércoles que ya vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 15 carreras, entre las 13.30 y las 20.30. En el Especial “Ranquelia” (1.100 mts.), el voto mayoritario es para Seré Científica quizás pasando por el mejor momento de su campaña que en carreras de esta categoría viene de hilvanar dos triunfos consecutivos utilizando la ley de las verdaderas velocistas: imponer condiciones desde el pique a la raya, sin darle la más mínima chance a sus rivales. Su posibilidad crece aún más porque entre las vencidas aparecen algunas ejemplares que hoy vuelve a enfrentar. Titular de seis éxitos en tan solo diez presentaciones, por ello llevará 58 kilos, dando ventaja en el peso a sus ocasionales oponentes, como así también en la edad. Pero reiteramos su excelente presente la convierte en una candidata de “fierro”.

Carrera reservada para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el noveno turno de programación, con un lote de nueve competidoras, dispuestas a llevarse los $2.950.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance superlativa de Seré Científica, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, como Empress Life, también de buen presente porque tras darle forma a la cuarta victoria de su campaña quedó a la “nada” de repetir ante Agradecida Pass a la que la salvó el disco; quedó con “la sangre en el ojo” y con ganas de revancha. En la misma linea se ubica Valeska que viene de redondear el cuarto impacto de su campaña en la recta palermitana y sobrándole hilo en el carretel.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 5– 6 – 1

2da.) 8 – 1 – 9

3ra.) 2 – 1 - 4

4ta.) 5 – 1 – 9

5ta.) 3 – 4 - 1

6ta.) 1 – 7 – 3

7ma.) 3 – 1 – 5

8va.) 4 – 11 – 7

9na.) 2 – 9 - 1

10a.) 5 – 6 – 10

11a.) 8 - 3 – 2

12a.) 2 – 8 – 9

13a.) 3 – 4 – 11 - 13

14a.) 4 – 3 – 2

15a.)8 – 12 – 13 - 5