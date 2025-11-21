Emanuel Di Loreto: “Gimnasia está muy dividido y nosotros queremos cambiar eso”

A casi una semana de las elecciones en Gimnasia -programadas para el 29 de noviembre-, el candidato a presidente por “Unir a Gimnasia” Emanuel Di Loreto contó sus propuestas en el programa televisivo Somos Deporte.

“Tomé la decisión de postularme como candidato por la situación que estamos viviendo como triperos. Veo una institución golpeada y con resultados deportivos angustiantes. El amor que tengo por Gimnasia me movilizó a tomar una de las decisiones más importantes en mi vida. Creo que tengo mucho para dar”, sentenció Di Loreto.

Consultado sobre la fusión de espacios (Renacimiento Gimnasista, Somos Gimnasia, Legado Gimnasista y Alternativa Tripera), el reconocido empresario explicó: “Hace bastante veníamos hablando con los integrantes de Unir a Gimnasia. Predicamos lo mismo y tenemos los mismos objetivos. Me parece que ninguna agrupación sola puede resolver los problemas que tiene hoy el club. Gimnasia está muy dividido y nosotros queremos cambiar eso. Por eso el nombre de la unión que formamos”.

Lejos de hacerse el desentendido, Di Loreto hizo referencia a las promesas de campaña por parte de sus rivales: “Los candidatos tenemos que ser claros con las propuestas. Escucho hablar sobre mega inversiones y no sé qué más, pregunté por todos lados pero nadie me mostró un papel. Yo voy a acompañar pero sobre cosas concretas. No hay que venderle a la gente castillos de cristales”.

Por último, Di Loreto habló sobre las decisiones en el fútbol de Primera en caso de ser electo como mandamás albiazul: “Si soy presidente, lo primero que voy a hacer es contratar un Secretario Deportivo. Hablé con Anibal Matellan. Lo invité a mi casa y charlamos de proyectos. Hay que respetar a Fernando Zaniratto, agarró una situación complicada y la sacó adelante. Llegado el caso hablaremos con él”.