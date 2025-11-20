Usina Tripera cierra la lista y ya confirmó varios nombres al diario Hoy

A nueve días de las elecciones en Gimnasia, Carlos Anacleto contará con el respaldo del expresidente de Gimnasia Héctor Domínguez y con parte del respaldo de la actual gestión municipal que encabeza el intendente Alak para robustecer la lista de Usina Tripera de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Según pudo saber de forma exclusiva El Clásico del diario Hoy, Ezequiel Yayi Ibáñez, egresado de la Universidad Católica de La Plata en la carrera de administración de empresas y exitoso empresario de 44 años será el vicepresidente primero, mientras que la secretaría general y la subsecretaría general del club estarán ocupadas por Ramiro Geneyro y Pablo Storino.

Además, también se aseguraron un lugar en la lista de Usina Tripera Ignacio De Nicola y Miguel Dueñas, mientras que el prestigioso contador platense Marcelo Altuve será el tesorero del club con un equipo de trabajo de más de veinte contadores por detrás.

Asimismo, en un claro gesto político que unifica y acerca al espacio de Anacleto al peronismo platense, el ex Ministro de Justicia Ricardo Casal ocupará otra de las vicepresidencias, y la ingerencia del ex Ministro de Economía de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán (egresado del Nacional y fanático socio del Lobo) será una fuente de consulta en el área económica.

Di Loreto pica en punta dentro del espacio de “Unir”

Unir a Gimnasia asoma como otra de las opciones para competir en las próximas elecciones, y el metalúrgico Emanuel Di Loreto pica en punta para encabezar este espacio de socios que también lo integran la familia Castagnetto y el socio Diego Patiño y Alejandro Polito Castellanos.

Esta tarde, Di Loreto podría confirmar que encabezará esta lista de unidad que tendrá margen para sumar nuevas adhesiones y hasta nuevos socios como Daniel Onofri hasta el lunes a las 10 de la mañana. Algunos sondeos sostienen que se finalmente se produce la unidad total entre Di Loreto, Onofri, Patiño y la familia Castagneto podrían disputarle la elección en términos parejos a Usina Tripera, al margen de lo que pueda hacer Toto Pueblo que también presentará una opción de gestión ante los socios.