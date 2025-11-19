Manuel Panaro: “Sin dudas es más difícil pelear un descenso que el campeonato”

Es una de las grandes figuras que tiene Gimnasia. Siempre cumple y rinde, además de convertir goles importantes. Tras la goleada ante Platense y la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, Manuel Panaro comentó sus sensaciones en declaraciones radiales. El joven de Bolívar contó detalles del mensaje que recibió de su primo “Nacho” Miramón e ilusionó al pueblo tripero.

“La pasamos realmente muy mal, estuvimos en un momento crítico, cuando vuelve la confianza entran todas. El primer objetivo que nos habíamos puesto era salvarnos del descenso, el triunfo frente a River nos dio confianza, ese fue el quiebre y ahí ya empezamos a pensar en lograr cosas como meternos en playoffs”, comentó Panaro en el programa Deportivo 1270.

Consultado sobre el año que le tocó vivir en Gimnasia, el joven de Bolívar explicó: “Sin dudas es más difícil pelear un descenso que el campeonato. Jugás con mucha presión, con miedo a arriesgar, a perder. Lucho nos transmitió mucha confianza en nosotros, nos convenció de que podíamos ir a ganarle a River, a Platense y así sucedió”.

Por último, Panaro dejó un mensaje que hizo ilusionar a todos los hinchas del Lobo: “Hoy a la mañana me mandó un mensaje Nacho -Miramón- me dijo que nos ve muy bien y que los goles los grita con todo. No sé cómo es su situación contractual, a mí me encantaría jugar con él”.

Si bien distribuyó su formación futbolística entre Balompié, Racing y Aldosivi, fue con la camiseta de este último que dio el salto a Primera. Con la camiseta del Tiburón, Manu disputó 29 partidos entre las temporadas 2021 y 2023, año en el que cambió la rambla y el puerto por el lejano oriente asiático.

Finalizada su etapa marplatense, el atacante nacido el 28 de diciembre de 2002 armó la valija para instalarse en Catar y emprender una breve pero enriquecedora aventura en el Al Shahaniya. Jugó seis partidos y anotó tres goles, además logró el ascenso a la Catar Stars League. Con la satisfacción del deber cumplido, Panaro Miramón regresó a la Argentina para afincarse en las diagonales platenses.