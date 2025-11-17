Todo listo para el Gran Premio Dardo Rocha

Como cada 19 de noviembre, los festejos por el aniversario de la Ciudad de La Plata también se viven en el Hipódromo. Además del clásico Gran Premio Dardo Rocha, se programó una jornada para disfrutar con amigos y en familia, con entrada libre y gratuita.

A partir del mediodía se desarrollará una nueva edición de Handicap - Paseo de Morfi & Cultura Local, con una oferta gastronómica y de bebidas variada y tentadora con más de veinte puestos con propuestas de Miraflores, Nápoles, Vermú Interferencia, Pivot, Volga, Sabores Rurales, Alfajores Kawi y Casa DUM. La oferta se complementará con música en vivo y distintas actividades culturales que acompañarán las carreras de la tarde.

Dentro del programa hípico, habrá más de $720 millones de pesos en premios. El Gran Premio Dardo Rocha, de categoría internacional, se correrá a las 19 horas, con un premio de $150 millones para el primer puesto.

Como es tradición, previo a la carrera la banda del Servicio Penitenciario tocará el Himno Nacional Argentino cantado en vivo por el reconocido cantante platense Jorge Vazquez.

Además, completan la jornada, otras 16 carreras con pruebas como el Clásico Joaquín V. González con un primer premio de $50 millones y el Clásico Ciudad de La Plata con un premio mayor de $40 millones de pesos.

Durante los últimos dos años, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, encabezado por Gonzalo Atanasof, junto con la administración del Hipódromo de La Plata, Mariano Cowen, impulsaron un plan integral de modernización y puesta en valor del predio. El proyecto apunta a recuperar el esplendor histórico del circo hípico platense y transformarlo en un espacio abierto, moderno y cercano con ofertas culturales y gastronómicas durante todo el año.

Entre las principales obras realizadas se destacan: la nueva iluminación LED en pista, la renovación integral de la Tribuna Popular, la puesta en valor del ingreso por calle 116 y de las boleterías de la Tribuna Oficial, la modernización del sistema informático, la renovación del servicio veterinario, la nivelación de la pista principal y la puesta en funcionamiento del nuevo laboratorio.

Con estas mejoras, el Hipódromo de La Plata se consolida como un punto de encuentro donde el deporte, la cultura y la tradición se combinan para celebrar a la ciudad y al turf bonaerense.