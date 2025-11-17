Domínguez en la cornisa: “Mi continuidad depende de lo que quiera el club”

La noche en UNO dejó algo más que una derrota. Tras el 2-1 ante Argentinos Juniors y el cierre de una fase regular llena de golpes, Eduardo Domínguez protagonizó una reunión de urgencia con Marcos Angeleri y parte de la Secretaría Técnica para evaluar los pasos a seguir en un ciclo que atraviesa su momento más crítico. El Pincha aún sigue en zona de clasificación, pero depende de lo que ocurra este lunes para no quedar eliminado, y en paralelo el futuro del DT quedó completamente abierto.

Tal como sucedió frente a Tigre, Domínguez volvió a sorprender puertas adentro: no habló con los jugadores en el vestuario, un gesto que generó desconcierto en un plantel golpeado. A los pocos minutos dejó la zona de camarines y se reunió con Angeleri para analizar la situación deportiva y dirigencial, en un encuentro que, según testigos, tuvo tono serio y mirada de balance.

Finalizada la charla, no hubo definiciones concretas sobre su continuidad. Y Domínguez lo dejó claro al hablar en conferencia: “Hay que esperar los resultados de mañana para continuar o no”, lanzó, dejando en evidencia que su decisión —y la del club— está atada al desenlace de la fecha.

El entrenador profundizó sobre el desgaste del ciclo: “Se generó una incertidumbre y por algo se habrá generado. Es difícil el desgaste del día a día, ver las mismas caras y las mismas respuestas. Seguramente pasará lo mismo puertas adentro. Hay que esperar por la continuidad”, reconoció ante la prensa.

Domínguez también apuntó a situaciones del pasado reciente que lo marcaron: “Me dijeron que tenía que seguir cinco años y a los dos meses me querían cortar la cabeza. Ustedes saben lo que pasó y miran mucho para otro lado”, disparó en un mensaje directo a la dirigencia y al clima institucional.

Y sobre quién debe decidir su futuro, fue tajante: “Hay que ver lo que quiere el club, no depende de uno, nunca depende de uno. Ya me quisieron sacar este año”, sentenció, dejando claro que no está dispuesto a sostener su cargo solo desde la voluntad propia.

Mientras el plantel descansa y espera lo que ocurra con Belgrano, Huracán y Defensa y Justicia, la sensación en City Bell es la misma: Estudiantes enfrenta horas decisivas no solo en lo deportivo, sino también en la continuidad de un proyecto que hoy pende de un hilo.