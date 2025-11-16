River empató con Vélez y todavía no aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026

River Plate igualó 0-0 ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por la última fecha del Torneo Clausura, y complicó seriamente sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2026. A pesar del empate, tanto el Millonario como el Fortín ya tienen asegurado su lugar en los octavos de final del certamen local.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo empezó mejor el partido y generó tres situaciones de peligro en los primeros minutos, mostrando intensidad y control del juego. Sin embargo, con el correr del reloj, Vélez fue ajustando su funcionamiento y logró equilibrar el trámite. En el cierre de la primera mitad, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto incluso tomaron el protagonismo y contaron con las oportunidades más claras para abrir el marcador.



El segundo tiempo mantuvo la paridad y la falta de eficacia en ambos arcos terminó dejando el marcador en cero. Para River, el resultado significó más que un simple empate: al finalizar cuarto en la tabla anual, quedó con escasas posibilidades de acceder a la próxima Libertadores.



Ahora, el conjunto millonario depende de un resultado externo. Para obtener el cupo al repechaje del certamen internacional, necesita que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura. Solo en ese escenario River podrá tomar el lugar disponible para la competencia continental.



Mientras tanto, la preocupación pasa por el rendimiento: el equipo sigue sin reencontrarse con la victoria y deberá corregir rápidamente para afrontar los octavos de final y sostener viva la ilusión internacional.