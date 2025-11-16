ADIP volvió a ganar y es el candidato moral que tiene la Liga Platense

A tres fechas del final del Torneo Clausura de la Primera A, la Liga Amateur Platense tiene a un candidato moral del pueblo como ADIP que ayer le ganó 2 a 1 en un cerrado partido a Círculo Tolosano, y también lo tiene a Unidos de Olmos que derrotó por goleada y un gol de penal sobre la hora 4 a 0 a Brandsen de visitante.

ADIP, que del 2015 a esta parte se convirtió en el club más competitivo de la Liga Amateur Platense y casi nunca bajó del quinto puesto de la tabla de posiciones en los torneos de Primera, Reserva y Cuarta durante la última década, no recibe aportes externos ni viáticos ni entrena cinco días a la semana porque mantiene la esencia amateur del fútbol de los barrios de La Plata.

Además, cuenta con un cuerpo técnico compuesto por dos amigos que se conocieron jugando en las inferiores del club a finales de los 90 y compartieron planteles de Primera y jugaron juntos en el Senior hace diez años y ahora dirigen la primera del club.

Este equipo de ADIP mantiene una lucha palmo a palmo con Unidos de Olmos, que desde hace más de un año está apuntado en el ambiente de la Liga por recibir aportes privados que permitieron armar un sistema de entrenamientos semi profesional.

Su entrenador Leandro Sarco, quien recibiría un salario de más de un millón de pesos por dirigir a un equipo de una Liga Amateur que está afiliada a la AFA a través del Concejo Federal, ayer se mostró visiblemente nervioso y llegó a incomodar a sus propios jugadores pidiendo a los gritos en la mitad de la cancha que no hagan entrevistas y atentando contra el noble espíritu amateur que tiene el fútbol de los barrios, con familias y jugadores que de chicos sueñan con algún día salir en los diarios o en la televisión.

Olmos le ganó 4 a 0 a Asociación Brandsen en 52 y 161 y al Carcelero le cobraron un penal en el último minuto.

ADIP derrotó 2 a 1 a Tolosano y aprovechó la derrota de Centro Fomento Los Hornos ante Estrella (fue 3 a 2 en 58 y 132) para quedar como único escolta con 28 unidades detrás de Unidos de Olmos que tiene 29.

También ayer Crisfa dio el gran golpe y le ganó 2 a 0 a Las Malvinas en 140 y 528, mientras que Nueva Alianza superó 3 a 1 a Gonnet y Evertón derrotó 2 a 0 a Iris. Criba y Alumni igualaron 0 a 0 y en Villa Castells San Lorenzo le ganó 3 a 1 a Ringuelet que se fue a la B.

En la próxima fecha se jugará el clásico entre ADIP y San Lorenzo, mientras que Unidos de Olmos recibirá a Everton. Y lo mejor llegará en la anteúltima jornada del torneo, ya que Olmos deberá visitar nada menos que a Centro Fomento, que si el sábado que viene le gana a Iris de visitante llegará todavía con chances de pelear hasta el final.