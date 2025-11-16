River, a todo o nada por el ingreso a la Libertadores

Será un domingo de mucho fútbol en el campeonato argentino, con focos puestos en 1 y 57, pero también en otras canchas, como por ejemplo el José Amalfitani, con Vélez Sarsfield y River Plate, en un duelo de necesitados, pero con el equipo comandado por Marcelo Gallardo buscando el boleto a la Copa Libertadores 2026. La historia comenzará a las 17.00, al igual que Instituto - Talleres de Córdoba.

Ya en el horario de Estudiantes, la atención estará con la visita de Tigre a cancha de Boca Juniors, pero también juegan: Newell’s - Racing y Central Córdoba - Banfield, todo por la definición del Grupo A y los playoffs, con el Matador, la Academia, el Ferroviario y el Taladro buscando seguir con vida.