El plantel de Gimnasia levantó el paro y retomó los entrenamientos en Abasto

Luego de la victoria ante Vélez, el plantel de Gimnasia había tenido el miércoles libre y debía volver a las prácticas el jueves por la mañana. Ante la falta de respuestas por parte de la comisión directiva sobre el atraso en el pago de sueldos, los futbolistas asesorados por Sergio Marchi (titular de Futbolistas Argentinos Agremiados) tomaron medidas y se mostraron inflexibles. En la jornada de ayer, los futbolistas triperos levantaron el paro. Los detalles en la siguiente nota de diario Hoy.

Según pudo averiguar este medio, los meses de julio y agosto están saldados. A los contratos más altos del plantel les queda por cobrar septiembre y octubre (legalmente vence el día 20) “vía cheques”. Muchos futbolistas que se van a fin de año quieren asegurarse el dinero . La mayoría del plantel siempre mostró buena predisposición para entrenar.

En la vuelta al trabajo, el elenco mens sana trabajó íntegramente en el campo de juego tras una sesión de análisis de video. El plantel efectuó diferentes ejercicios físicos con pelota y luego los jugadores comandados por “Lucho” Zaniratto realizaron trabajos de fútbol reducido con mucha intensidad.

Pensando en el duelo del próximo lunes ante Platense, la idea del entrenador tripero es repetir el equipo que viene de buenas actuaciones y de vencer a River y Vélez en las últimas dos fechas. De esta manera , el 11 titular para visitar al Calamar sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

Cabe recordar que Gimnasia bajará el telón de la fecha 16 del Torneo Clausura, la última de la fase regular. Si los resultados del fin de semana acompañan al conjunto tripero, el Lobo buscará en Vicente López una victoria que lo deposite entre los ocho mejores de la zona y por ende clasificado a los playoffs.