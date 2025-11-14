Villa San Carlos, a horas de jugarse el boleto a la Copa Argentina

Cada vez falta menos para la gran definición del Clausura de la Primera B Metropolitana. Este sábado, el primer equipo de Villa San Carlos va a intentar ir en búsqueda de un objetivo importante: clasificar a la Copa Argentina 2026. Los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda ya sacaron boleto al Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, pero todavía queda una misión por cumplir.

Este sábado desde las 17.00, el Celeste debe vencer en Agronomía al duro Comunicaciones, en una historia compleja ya que el Cartero se hace muy fuerte ante su gente. Alejandro Porticella será el hombre que va a impartir justicia en un partido donde a los de Berisso solo les sirven los tres puntos.

Más allá de poder ganar dicho encuentro, el Villero debe esperar otros resultados. Del segundo al cuarto de la tabla anual de la temporada van a ingresar al certamen más federal del país del próximo año, hoy San Carlos está sexto con 57 puntos, a tan solo uno de poder acceder a esa plaza, pero hay cuatro equipos que van por ese premio.

Deportivo Armenio (57) enfrentará a Dock Sud y Excursionistas (56) visitará a Villa Dálmine a la misma hora que el Cele, pero Argentino de Merlo (58) y Acassuso (58) lo harán el domingo, por lo que jugarán con resultados puestos, con clara ventaja.

El que tiene gran confianza en poder cumplir el objetivo es el arquero Tomás Akimenco, que es uno de los pilares del equipo en este 2025. “Estoy esperando también dar un salto con la Villa y conseguir el objetivo, que es ascender al Nacional. Ojalá se pueda dar; para toda la región sería muy importante”, aseguró en diálogo con Somos Deporte.

Así las cosas, el Villero buscará llegar de la mejor manera a este compromiso, con un equipo que no tendría mayores variantes del que viene de ganarle en el Gennacio Sálice a Armenio. Hay gran ilusión en toda la región de que el equipo del Pájaro pueda armar las valijas y viajar en 2026 por el interior del país.