Básquet: Unión y Platense comenzaron con el pie derecho en las semifinales y el repechaje del básquet platense

La noche del básquet platense dejó emociones fuertes en dos escenarios distintos, pero con un denominador común: la intensidad y el peso de los partidos decisivos. En el inicio de las semifinales de la Zona A1, Unión Vecinal se quedó con un triunfo clave ante Atenas por 77 a 66, mientras que en el repechaje A1-A2, Platense logró una amplia victoria frente a Astillero por 87 a 50, dando el primer paso hacia la permanencia.

En el Miguel García, Unión mostró su jerarquía y mayor regularidad a lo largo de los 40 minutos. Con una defensa firme y mejores porcentajes de tiro, los dirigidos por Ignacio Navazo dominaron el trámite y neutralizaron los intentos de reacción de Atenas. Pedro Moreira fue la gran figura del encuentro con un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, bien acompañado por los experimentados Fidel Álvarez, Augusto De Marziani y Mariano García, que atraviesan un momento superlativo y sostienen una vez más al Amarillo en la pelea por el título.

Por el lado del Rojo, Santiago Aman fue el más destacado con 17 puntos y 6 rebotes, aunque no alcanzó para revertir una noche adversa que marcó su tercera caída consecutiva. El encuentro estuvo atravesado por un fuerte rigor arbitral: las faltas técnicas por protestas fueron protagonistas, trabando un tercer cuarto cargado de tensión.

El próximo capítulo de la serie se jugará en el Dante Demo, donde Atenas buscará empatar y forzar un tercer y decisivo encuentro.

En paralelo, en el Julio Costa, Platense tuvo una actuación sólida ante Astillero, imponiéndose por un claro 87 a 50. A pesar de la temprana expulsión de Lautaro Noguera, el equipo de Omar Ravagliate fue contundente en ataque y dominó desde el arranque, con una ventaja de 21 puntos al entretiempo. Patricio Bjerring (13 puntos y 5 rebotes) y Juan Sayar (11 puntos y 8 rebotes) lideraron la ofensiva tricolor.

En el conjunto visitante se destacó Jerónimo Pagella con un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes, aunque su esfuerzo no fue suficiente para frenar la superioridad del local. Con este resultado, el Tense se adelantó en la serie por la permanencia y buscará sellar su continuidad en la A1 cuando visite a Astillero en el Fragata Libertad, donde los ensenadenses intentarán igualar y forzar un tercer duelo.