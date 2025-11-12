Sorellina “midió” a My Long Legs y en el final le ganó por el pescuezo

En una tarde agradable, en la que se homenajeó a la selección nacional de fútbol y a la AFA, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Premio “Claudio F. Chiqui Tapia” (1.200 mts.), Sorellina, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en un final en el que derrotó por el pescuezo a My Long Legs, a la que vino midiendo en la recta y darle caza en el final; mientras que a tres largos culminaba tercera Dubai’s Sol. Nuestra candidata, vino de menor a mayor para avanzar de firme en la recta y en el final dejar en el camino a la puntera My Long Legs, con el pescuezo de ventaja al momento de cruzar el disco, sobrándole hilo en el carretel. La pupila del tándem “Tula” Ruiz y el “Chito” Domínguez y presentada por Fabián Mentucci, que se mueve bien en las pujas de velocidad, contó con una acertada conducción del jockey de la casa Lautaro Balmaceda. De esta forma, la descendiente de Grand Reward redondeó el tercer triunfo de una productiva campaña y de esta manera va cerrando una temporada auspiciosa en lo venidero.

Cotejo reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de dos carreras, ocupó el tercer turno de la programación con las cinco participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Sorellina, que prometía un sport de $1.95, superando lo reunido por Puerta Inca ($2.75) y por Sol Animada ($4.25).

Abiertos los partidores, My Long Legs salió a beber vientos pero Sol Animada no le fue en zaga, porque formalizada la competencia las nombradas corrían separadas por el pescuezo, escalonándose en su persecución Sorellina, Puerta Inca y Dubai’s Sol. De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente con SMy Long Leg’s medio cuerpo de ventaja sobre Sol Animada, mientras que a un largo venía Sorellina por delante de Puerta Inca y Dibai’s Sol.

En el codo de la calle 41, la puntera –por poco- mantenía a raya a Sol Animada, mientras por afuera se les acercaba Sorellina con intenciones de terciar en la disputa. Así, completaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta valían los boletos de Puerta Inca, My Long Legs, Sorellina y Sol Animada, nombradas de adentro hacia afuera. En el camino a la definición el escenario quedó para My Long Legs y para la carga de Sorellina. Se vinieron los metros del final y muy cerca del disco, la favorita dio cuenta de la brava My Loong Legs.

La ganadora vino en 24s.25/100 y en 47s.89/100 hasta completar el registro de 1m.12s.34/100 para los 1.200 metros de pista normal.