El Lobo se llevó por delante al Fortín

De pelear el descenso a ilusionarse con meterse en los playoffs. Así de loco es el fútbol argentino y por supuesto Gimnasia no está ajeno. En un fin de semana ideal luego de algunos resultados, el Lobo derrotó a Vélez por 2 a 0 en el Bosque. Con los goles de Marcelo Torres y Jere Merlo, el conjunto albiazul se ilusiona con meterse entre los ocho mejores de la zona. Cabe recordar que queda una fecha y si San Martín de San Juan pierde la categoría, hoy en día liberaría un cupo de los clasificados. Los Mellizos Barros Schelotto fueron ovacionados por los miles de triperos que dijeron presente en la soleada tarde platense.

El Lobo jugó sin los nervios y la presión que tantas veces le jugaron una mala pasada. Con la permanencia asegurada, Gimnasia redondeó uno de los mejores partidos del semestre. Tras unos quince minutos iniciales para destacar de Vélez, el elenco comandado por Zaniratto empezó a ganar terreno.

Firme defensivamente, manejando bien los hilos en el mediocampo y con contundencia en ataque, el conjunto albiazul justificó la victoria. En primer lugar con una gran definición de su goleador “Chelo” Torres y luego con una gran corrida del pibe Merlo.

Los hinchas del Lobo se fueron contentos de la cancha, ya sin mirar la tabla del descenso y siguiendo de reojo los ocho clasificados por la Zona B a los playoffs.

El conjunto quedó con 19 unidades, lo mismo que tienen Sarmiento y San Martín de San Juan, que tiene mejor diferencia de gol y, de momento, está octavo. En la próxima fecha, visitará a Platense en Vicente López.