Doblete de Messi y clasificación del Inter Miami

El Inter Miami vivió una noche histórica en el Chase Stadium. Con Lionel Messi como figura estelar, el equipo rosa goleó 4-0 a Nashville SC y avanzó por primera vez a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

El capitán argentino fue determinante: marcó dos goles en el primer tiempo y asistió en el tercero, en una actuación que reafirma su peso en los momentos decisivos.

Desde el inicio, Messi asumió la responsabilidad del encuentro. En un contexto de alta presión, el rosarino abrió el marcador con una definición precisa y amplió la ventaja minutos más tarde para encaminar la clasificación.

En la segunda mitad, el argentino Tadeo Allende se sumó a la fiesta con un doblete. El tercero llegó tras una gran combinación entre De Paul, Messi y Jordi Alba, mientras que el cuarto fue una joya: Allende picó la pelota por encima del arquero y selló la goleada.

Con este triunfo, el Inter Miami rompe una barrera histórica y se mete entre los cuatro mejores de la Conferencia Este. El próximo desafío será ante FC Cincinnati, el fin de semana del 22 de noviembre, en busca de seguir soñando con el título de la MLS.

La Selección Sub-17 ganó, goleó y selló el pase a la siguiente ronda del Mundial

En el estadio Aspire Zone, la Selección Argentina vapuleó 7-0 a Fiyi por la fecha 3 del grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albiceleste dominó de principio a fin el encuentro, que contó con un hat-trick de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez y otros goles de Santiago Silveira y Simón Escobar. Con este resultado, los dirigidos por Diego Placente se ubican como uno de los mejores primeros y ya aguardan en los 16avos de final, con rival a confirmar.