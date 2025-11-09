Colapinto larga 18° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este domingo el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 desde el puesto 18 en la parrilla de salida del histórico circuito de Interlagos. El piloto argentino, que ya tiene asegurada su butaca en Alpine para 2026, vivió un fin de semana irregular marcado por un accidente en la clasificación de la carrera sprint.

Colapinto había mostrado buenos registros en la primera práctica libre, donde se ubicó 16° con un tiempo de 1:11.160, a poco más de un segundo del líder Lando Norris. Sin embargo, en la clasificación de la sprint sufrió un fuerte choque que lo obligó a abandonar. Los mecánicos de Alpine lograron reparar el monoplaza en tiempo récord y el número 43 pudo volver a pista para la clasificación general, aunque quedó eliminado en la Q1.

Su compañero Pierre Gasly tuvo mejor suerte: sumó puntos en la sprint y partirá octavo en la carrera principal. En la lucha por el campeonato, Norris largará desde la primera fila junto a Kimi Antonelli, mientras que Charles Leclerc y Oscar Piastri ocuparán la segunda línea. La sorpresa fue Max Verstappen, que tras un error en su Red Bull quedó 16°, aunque su historial demuestra que puede remontar desde el fondo.

La competencia en Interlagos comenzará a las 14 horas y marcará la 21° fecha de la temporada, con Colapinto en busca de consolidar experiencia en la máxima categoría.