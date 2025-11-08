Se agrava el conflicto en Gimnasia y los jugadores no levantaron la huelga y no quieren concentrar





Los jugadores del plantel de Gimnasia impulsados por algunos referentes como Lucas el Pata Castro, no quisieron entrenar durante la mañana del sábado y tampoco piensan concentrar el domingo en Estancia Chica para llegar de la mejor forma al partido del lunes a las 17 contra Vélez. Aluden “falta de pago”.

A pesar de haber perdido el clásico, el triunfo agónico contra el Millonario le permitió a Gimnasia asegurarse un pie y medio en Primera para el 2026 y esto derivó a que el Pata Castro y otros referentes organicen esta medida de fuerza en el medio de las versiones sobre determinados intereses en el contexto de la campaña política en Gimnasia.

En efecto, uno de los candidatos en las elecciones, Toto Puedo (Edgardo Medina) lanzó una convocatoria a una mesa de diálogo con otros candidatos para encontrar una solución al conflicto el último viernes. Sin embargo hasta anoche tampoco esta intención tuvo una caja de resonancia en el arco político del Lobo.

Tanto a Lucas Castro como a otros importantes jugadores del equipo se los había señalado en el mes de octubre por mantener un conflicto que terminó en la salida de Ariel Orfila de la conducción técnica, luego de que el uruguayo y sus colaboradores descubrieron a algunos jugadores del plantel en un cumpleaños nocturno que se extendió hasta altas horas de la madrugada con música y jolgorio en una casa quinta de Parque Sicardi durante un día de semana a pocas horas de entrenar.

Anacleto busca ordenar el desconcierto A veinte días de los comicios en Gimnasia, Usina Tripera prepara una semana con mucha exposición para salir a la cancha y mostrarle a los socios los proyectos y la estrategia para cambiar este presente en al menos seis meses.

Por un lado se hará una convocatoria a un grupo de socios para explicar las ideas entre el lunes y el martes, y luego empezarán a aparecer integrantes de la Lista en diferentes medios de comunicación.

A todo esto, el ex presidente Daniel Onofri mantuvo sucesivos encuentros y reuniones con ex dirigentes y allegados a su espacio desde el viernes y ayer durante toda la tarde, mientras que Emanuel Di Loreto y Diego Patiño podrían declinar su intención de presentar listas, dejando solo a Usina Tripera (Carlos Anacleto), a Gimnasia Somos Todos (Toto Pueblo) y al espacio de Onofri compitiendo el 29 de noviembre.