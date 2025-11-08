Franco Colapinto renovó con Alpine y seguirá en la Fórmula 1 en 2026

El automovilismo argentino celebra una noticia histórica: Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1. El piloto de 22 años firmó la renovación de su contrato con Alpine, asegurando su lugar en el Mundial 2026 junto al francés Pierre Gasly, quien también extendió su vínculo con la escudería hasta 2028.

Colapinto se ganó su asiento tras haber llegado a Alpine en enero como piloto reserva, en reemplazo de Jack Doohan. Aunque en su momento el jefe del equipo, Flavio Briatore, había expresado ciertas dudas sobre su rendimiento, el argentino terminó por convencer a la dirección deportiva gracias a su constancia, progreso y profesionalismo en una temporada marcada por las limitaciones del monoplaza.

“Franco ha demostrado ser prometedor y tener potencial, con una mejora constante durante el año, además de construir una relación muy positiva con el equipo y los ingenieros”, comunicó oficialmente Alpine al anunciar su renovación.

La noticia llegó justo antes del Gran Premio de Brasil, lo que generó gran expectativa entre los fanáticos de la región. Sin embargo, en el circuito de Interlagos Colapinto no tuvo una jornada sencilla: marcó un tiempo de 1:10.441 en la SQ1, quedando 16°, apenas 0.060 segundos detrás de Kimi Antonelli, quien logró avanzar a la siguiente fase. Su compañero Gasly, en tanto, fue 0.344 segundos más rápido y finalizó octavo, aunque más tarde quedó eliminado en la SQ2 y largará 13°.

“La qualy fue complicada. Los viernes me cuestan últimamente. Estoy un poco caliente, pero hay más performance que en carreras anteriores, y eso es bueno”, reconoció Colapinto tras la sesión clasificatoria.

El fin de semana continuará con la carrera Sprint de hoy, pautada a 24 vueltas desde las 11.00 (hora argentina). Más tarde, a las 15.00, se disputará la clasificación general para la carrera principal del domingo, programada a 71 giros y con inicio a las 14.00.

Con la renovación confirmada y una nueva temporada asegurada, Franco Colapinto consolida su lugar en la élite del automovilismo mundial y se convierte en uno de los grandes protagonistas del deporte argentino.