El plantel de Gimnasia se plantó en Abasto

Tal como adelantó diario Hoy, se reavivó el conflicto salarial con el plantel de Gimnasia. Pese a que el club publicó en redes sociales fotos de entrenamiento en campo, lo cierto es que los jugadores decidieron no saltar al verde césped de Abasto para dejar en claro su fastidio por la situación que están atravesando. Según pudo averiguar este medio, las deudas van desde un mes para aquellos futbolistas con suelos más bajos hasta tres meses para los que más cobran. El plantel se presentó en Estancia Chica pero solo realizaron algunas tareas de gimnasio y videoanálisis.

Como si fuera poco, la situación ya llegó a las oficinas de Futbolistas Argentinos Agremiados ya que la intención de los referentes del Lobo fue reunirse con el secretario gremial Sergio Marchi para saber los pasos a seguir en el corto plazo.

El presidente albiazul Mariano Cowen se hizo presente en Abasto para dialogar con el plantel. El mandamás tripero le confesó a sus futbolistas que la principal opción para conseguir dinero rápido es transferir lo que resta de la ficha del mediocampista de Argentinos Juniors Alan Lescano.

La otra alternativa es pedir un préstamo y que luego lo pague la próxima gestión. Pero esa posibilidad fue desechada por los propios candidatos a presidente para fines de noviembre, que tampoco se ofrecieron a acercar dinero para la dirigencia saliente.