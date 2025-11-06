Básquet: se definieron los semifinalistas del Torneo Clausura

La última fecha del Torneo Clausura del básquet platense tuvo todos los condimentos: clásicos vibrantes, finales cerrados, emoción hasta el último segundo y definiciones que cambiaron el mapa del certamen. Con resultados que se entrelazaron entre sí, quedaron definidos los cuatro semifinalistas, los equipos que jugarán repechaje y el único que, salvo modificación del formato, descenderá a la A2.

El gran golpe de la noche lo dio Universal, que en el Dante Demo venció a Atenas por 63 a 60 en un clásico apasionante. El encuentro fue cambiante, con un primer tiempo favorable al Griego, pero desde el tercer cuarto los de la Cueva reaccionaron, defendieron con intensidad y supieron aprovechar los errores del rival. El triunfo tuvo doble valor: significó quedarse con el clásico y, al mismo tiempo, asegurar la clasificación a las semifinales, favorecidos también por las derrotas de Banco Provincia y Platense. Ahora, Universal enfrentará a Estudiantes en la próxima instancia.

En City Bell, Estudiantes derrotó a Banco Provincia por 93 a 89 en otro duelo cargado de dramatismo. El León se quedó con una victoria clave gracias a una ráfaga final de Ciro Zuluaga y el imparable Facundo Vallejos, que lideraron el cierre con efectividad y temple. Banco no pudo mantener la ventaja que había construido durante gran parte del partido y terminó cayendo sobre el final. El conjunto de Fornales, que finalizó sexto por coeficiente, disputará el repechaje frente al equipo que termine tercero en la A2.

En el Oscar Rosatti, Reconquista se impuso 69 a 66 ante Platense en otro cierre ajustado. Fue un partido parejo, intenso, y con final para el infarto. Facundo Giorgetti fue clave con una conversión decisiva en los segundos finales, mientras que Máximo Molinari aseguró el triunfo desde la línea de libres. Con este resultado, la R se ganó el derecho a jugar el repechaje frente al segundo de la A2, mientras que Platense deberá medirse con Astillero.

Por último, Unión Vecinal se llevó un gran triunfo como visitante frente a Gonnet, imponiéndose por 95 a 86. El Amarillo fue contundente y marcó diferencias con su jerarquía y rotación. En el local volvió a destacarse Facundo Ferraro, autor de 30 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, mientras que en la visita brilló Iván Gorostegui con 25 tantos. Con este resultado, Unión clasificó a semifinales, donde se enfrentará a Atenas, mientras que Gonnet, si no hay modificaciones en el formato, descenderá a la A2.

La jornada final dejó emoción, suspenso y definiciones en todos los frentes. El Clausura entra en su etapa decisiva, y lo que se viene promete ser un espectáculo digno del mejor básquet platense.