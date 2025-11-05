A días de regresar al Bosque en lo que será un partido más que especial, Guillermo Barros Schelotto habló sobre su futuro. El técnico de Vélez se enfrentará el próximo lunes al club del cual es hincha, con el condimento que enfrente estará su hijo Nicolás jugando. En la última conferencia de prensa, el Mellizo hizo mención al presente del elenco de Liniers: “Hasta último momento que nosotros tengamos chances vamos a luchar para entrar, sea por los puntos o porque nos vaya bien en los playoffs”.

“¿Si me quedo en Vélez en 2026?, olvídate, te di mi palabra”, sentenció Guillermo tras los rumores de una eventual salida a fin de año del conjunto velezano.