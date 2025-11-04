Estudiantes busca oxígeno en la pelea por las copas

La caída ante Boca complicó aún más el panorama de Estudiantes en la tabla anual, donde pelea por meterse en las competencias internacionales de 2026. Con apenas dos partidos por delante y la obligación de sumar fuerte, el Pincha afronta el tramo decisivo del Torneo Clausura con la mira puesta en los puestos de clasificación.

El equipo de Eduardo Domínguez suma 42 puntos y se encuentra en la duodécima posición de la general, lejos de los primeros lugares. Rosario Central (65), Boca (56), y River (52) hoy estarían en zona de Copa Libertadores, mientras que Tigre (46) ocupa el último lugar que da acceso a la Sudamericana. Así, el León está a cuatro unidades del corte y sin margen para tropezar.

El calendario le da cierta esperanza. En el cierre del Clausura enfrentará a dos rivales directos, Tigre y Argentinos Juniors.

Más allá del golpe de la última fecha, el cuerpo técnico mantiene la confianza. “Hay que ajustar detalles y seguir creyendo en lo que hacemos. No podemos bajar los brazos”, remarcó Domínguez tras la derrota del domingo. El DT confía en la reacción del grupo y apunta a recuperar la eficacia que se perdió en los últimos encuentros.

El otro factor que sigue de cerca el Pincha es la definición de la Copa Argentina. Si Argentinos Juniors, finalista, levanta el trofeo, se liberará un cupo en la tabla anual, lo que podría beneficiar directamente al conjunto platense y reabrirle la puerta de la Sudamericana.

Estudiantes sabe que no depende solo de sí mismo, pero los números todavía le dan esperanza. Con 12 puntos en juego, la fórmula es clara: ganar todo lo que queda y esperar resultados. El Clausura entra en su recta final y el León no quiere bajarse antes de tiempo de la carrera por volver a competir internacionalmente en 2026.