Ganaron Talleres y Aldosivi y el Lobo saca cuentas para eludir el descenso

En la continuidad de una de las tres últimas fechas que tiene el torneo de Primera división en Argentina, Talleres de Córdoba dio el gran golpe este sábado y le ganó 1 a 0 a Vélez en condición de visitante con el tanto de Portilla. Con este resultado, el más importante para el fútbol de la ciudad de La Plata, superó a Gimnasia en la tabla anual acumulativa y obliga al Lobo a por lo menos traerse un punto esta noche del estadio Monumental cuando se mida contra River a las 20.30. Esto, entre otras cosas, porque también ayer Aldosivi le ganó 3 a 1 a Independiente Rivadavia y quedó a dos puntos de Gimnasia en la tabla anual que define un descenso con el último que termine ubicado, al igual que último de la tabla de los promedios.

El dato positivo es que hoy se medirán entre sí Godoy Cruz y San Martín de San Juan y ambos están apenas por debajo del Lobo. Sin embargo, en el caso de que haya un vencedor en Mendoza y si Gimnasia pierde en el Monumental, el equipo de Zaniratto quedará al borde del abismo con una diferencia de menos de tres puntos o menos cuando queden seis por jugarse.

Además anoche Independiente derrotó 3 a 0 a Atlético Tucumán, mientras que Barracas Central se recuperó de la derrota contra Boca y venció a Argentinos Juniors por 2 a 0 de local.