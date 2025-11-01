Carlos Anacleto: “Gimnasia hoy necesita paz, no echar más nafta al fuego”

Usina Tripera se presenta como un grupo de socios que impulsa un modelo de gestión profesional, participativa y transparente, enfocado en permitir inversiones privadas en el club.

Carlos Anacleto dejó sus impresiones en los estudios de Radio Provincia tras la tumultuosa Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar en el Polideportivo Víctor Nethol.

“Quiero dejar un mensaje: Gimnasia hoy necesita paz, consensos, no echar más nafta al fuego, porque estamos en un momento muy delicado tanto en lo institucional, como en lo financiero y deportivo. Tengo sentimientos encontrados con la Asamblea de ayer: primero estoy triste por cómo se desenvolvió por momentos y condeno la violencia bajo todo punto de vista, más allá que entendemos el enojo del socio. En ese contexto varios actores políticos pregonamos que parara porque no podemos avalar este tipo de hechos, contra las autoridades del club”, sentenció el candidato a Presidente en el programa Deportivo 1270.

Anacleto confirmó que la semana próxima comenzará la campaña electoral.

Ya hay fecha para las elecciones en el Lobo

Luego de la Asamblea General Ordinaria de la que habló el país debido a los serios incidentes (donde se aprobó el balance y se desaprobaron la memoria y el presupuesto), ya se definió cuándo serán las elecciones en Gimnasia. La fecha del 29 de noviembre fue acordada entre la Comisión Directiva y los candidatos a Presidente hace algunos días.

En la reunión desarrollada el pasado miércoles en la Sede Social de calle 4, la dirigencia saliente dialogó con los candidatos Diego Patiño del espacio Legado Gimnasista, Emanuel Di Loreto por Renacimiento Gimnasista, Carlos Anacleto, de Usina Tripera, Sebastián Gubia, por Queremos a Gimnasia y Daniel Onofri de Arriba Gimnasia. En los próximos días se hará oficial en los redes sociales del club.